В Госдуме разрабатывают закон о комплексной поддержке россиян старше 60 лет

Депутаты Государственной Думы планируют представить осенью законопроект о комплексной медицинской и социальной поддержке россиян старше 60 лет. Об этом сообщил президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, член Комитета Госдумы по охране здоровья академик РАН Александр Румянцев.

По его словам, уже создана специальная рабочая группа с участием ведущих геронтологов, которая детально проанализирует существующую систему медицинского обслуживания и социальной поддержки пожилых граждан.

«Вопрос крайне важный, поскольку население стареет. Мы должны думать о том, как сделать медицину доступной и эффективной для возрастных пациентов», — отметил Александр Румянцев в беседе с «Медицинским вестником».

Тема улучшения качества жизни пожилых людей считается одной из ключевых для парламентариев, поскольку повышение продолжительности жизни входит в число национальных приоритетов государства. Законопроект предполагает разработку комплексных мер, направленных на улучшение медицинского обслуживания и социальной адаптации граждан старшего поколения.