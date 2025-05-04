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4 мая, 01:27

В Госдуме хотят упростить присвоение звания «Ветеран труда» для работников ОПК

Лантратова предложила упростить присвоение звания «Ветеран труда» для ОПК

Здание Госдумы. Обложка © Life.ru

Здание Госдумы. Обложка © Life.ru

Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой упростить процедуру присвоения звания «Ветеран труда» для работников оборонно-промышленного комплекса. Соответствующее обращение она направила министру труда Антону Котякову, сообщает РИА «Новости».

Лантратова подчеркнула особую роль сотрудников ОПК в условиях специальной военной операции, отмечая их самоотверженную работу по обеспечению армии необходимым вооружением. Депутат считает, что государство должно усилить меры социальной поддержки для этих работников, учитывая их вклад в обеспечение обороноспособности страны.

Отдельно Лантратова обратила внимание на напряжённый график работы оборонных предприятий, где сотрудники трудятся в условиях повышенной нагрузки. По её мнению, упрощённый порядок присвоения ветеранского звания станет важной мерой признания их заслуг.

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Артём Гапоненко
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