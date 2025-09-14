Единый день голосования
14 сентября, 10:30

В Госдуме хотят изменить правила присвоения звания «Ветеран труда»

Депутат Миронов предложил учитывать патенты врачей для звания Ветеран труда

Обложка © Life.ru

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил изменить критерии присвоения звания «Ветеран труда» для медицинских работников. С соответствующей инициативой он выступил в беседе с корреспондентом РИА «Новости».

Политик уточнил, что звание присваивается при наличии ведомственных наград и стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, однако многие медработники не могут получить такие награды несмотря на длительный стаж. Миронов предложил включить в перечень критериев наличие двух и более патентов на изобретения в области медицины, что позволило бы отметить вклад учёных и практикующих врачей в развитие здравоохранения.

Лидер «Справедливой России» подчеркнул, что его партия будет добиваться внесения соответствующих изменений в федеральный закон «О ветеранах», чтобы расширить возможности для получения почётного звания представителями медицинской профессии.

Ранее сообщалось, что партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) выступила с инициативой восстановления федерального звания «Ветеран труда» при сохранении всех существующих региональных льгот и наград. Согласно предложению, для получения звания потребуется трудовой стаж не менее 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. В советский период, начиная с 1974 года, это звание присваивалось работникам с многолетним стажем на одном предприятии и положительными производственными характеристиками.

