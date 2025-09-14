В Госдуме хотят изменить правила присвоения звания «Ветеран труда»

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил изменить критерии присвоения звания «Ветеран труда» для медицинских работников. С соответствующей инициативой он выступил в беседе с корреспондентом РИА «Новости».

Политик уточнил, что звание присваивается при наличии ведомственных наград и стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, однако многие медработники не могут получить такие награды несмотря на длительный стаж. Миронов предложил включить в перечень критериев наличие двух и более патентов на изобретения в области медицины, что позволило бы отметить вклад учёных и практикующих врачей в развитие здравоохранения.

Лидер «Справедливой России» подчеркнул, что его партия будет добиваться внесения соответствующих изменений в федеральный закон «О ветеранах», чтобы расширить возможности для получения почётного звания представителями медицинской профессии.