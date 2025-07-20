В Госдуме предложили возродить звание «Ветеран труда»
Миронов: СРЗП предложила возродить федеральное звание Ветеран труда
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Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) предлагает возродить федеральное звание «Ветеран труда» при сохранении всех региональных бонусов и наград. Об этом РИА «Новости» сообщил лидер организации Сергей Миронов.
По его словам, для получения этого звания потребуется трудовой стаж не менее 40 лет у женщин и 45 лет у мужчин. Миронов также напомнил, что в советское время, начиная с 1974 года, подобным знаком отмечали работников, которые долгие годы трудились на одном месте и имели положительные отзывы с производства.
С 2005 года полномочия по присвоению статуса были переданы субъектам РФ, из-за чего в разных регионах действуют разнообразные критерии — от наличия федеральных и местных орденов до ведомственных знаков. Однако на некоторых территориях по-прежнему учитывают именно длительность работы, что, по мнению Миронова, соответствует изначальной идее награды.
Политик подчеркнул, что его партия не намерена отменять существующие региональные нормы, а лишь дополнить их федеральной категорией. С этой целью в Госдуму уже несколько лет подают соответствующие законопроекты, но большинство депутатов пока воздерживается от поддержки.
Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят упростить присвоение звания «Ветеран труда» для работников ОПК. Автор инициативы подчеркнула особую роль сотрудников оборонно-промышленного комплекса в условиях специальной военной операции, отмечая их самоотверженную работу по обеспечению армии необходимым вооружением.