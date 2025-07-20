В Госдуме предложили возродить звание «Ветеран труда»

Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) предлагает возродить федеральное звание «Ветеран труда» при сохранении всех региональных бонусов и наград. Об этом РИА «Новости» сообщил лидер организации Сергей Миронов.

По его словам, для получения этого звания потребуется трудовой стаж не менее 40 лет у женщин и 45 лет у мужчин. Миронов также напомнил, что в советское время, начиная с 1974 года, подобным знаком отмечали работников, которые долгие годы трудились на одном месте и имели положительные отзывы с производства.

С 2005 года полномочия по присвоению статуса были переданы субъектам РФ, из-за чего в разных регионах действуют разнообразные критерии — от наличия федеральных и местных орденов до ведомственных знаков. Однако на некоторых территориях по-прежнему учитывают именно длительность работы, что, по мнению Миронова, соответствует изначальной идее награды.

Политик подчеркнул, что его партия не намерена отменять существующие региональные нормы, а лишь дополнить их федеральной категорией. С этой целью в Госдуму уже несколько лет подают соответствующие законопроекты, но большинство депутатов пока воздерживается от поддержки.