В Госдуме предложили закрепить в ТК понятие «трудовая семья»

В Госдуме предложили ввести новое звание для трудовых династий. Инициатива поступила от депутата Сергея Колунова, который считает, что в Трудовом кодексе России следует закрепить понятие «трудовая семья» и ввести звание «Почётная трудовая династия России».

«Условия необходимо проработать с Минтруда, но, на мой взгляд, в одной профессии должны работать не менее трёх поколений. Более того, необходимо еще и общий трудовой стаж семьи установить. Например, не менее 50 лет», — передаёт слова депутата РИА «Новости».

Кроме того, звание «Почётная трудовая династия России» будет связано с правом на получение статуса «Ветеран труда». Колунов пояснил, что этот шаг поможет признать заслуги многопрофильных семей, которые десятилетиями работают в одном и том же направлении.

По словам Колунова, многие гордятся, что их дети продолжают семейное дело. Он считает, что в условиях нехватки рабочих кадров такие трудовые династии особенно ценны, однако на данный момент нет системы поощрений для них.