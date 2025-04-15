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15 апреля, 03:00

В Госдуме предложили закрепить в ТК понятие «трудовая семья»

Депутат Колунов предложил закрепить звание «Почётная трудовая династия России»

Госдума. Обложка © Life.ru

Госдума. Обложка © Life.ru

В Госдуме предложили ввести новое звание для трудовых династий. Инициатива поступила от депутата Сергея Колунова, который считает, что в Трудовом кодексе России следует закрепить понятие «трудовая семья» и ввести звание «Почётная трудовая династия России».

«Условия необходимо проработать с Минтруда, но, на мой взгляд, в одной профессии должны работать не менее трёх поколений. Более того, необходимо еще и общий трудовой стаж семьи установить. Например, не менее 50 лет», — передаёт слова депутата РИА «Новости».

Кроме того, звание «Почётная трудовая династия России» будет связано с правом на получение статуса «Ветеран труда». Колунов пояснил, что этот шаг поможет признать заслуги многопрофильных семей, которые десятилетиями работают в одном и том же направлении.

По словам Колунова, многие гордятся, что их дети продолжают семейное дело. Он считает, что в условиях нехватки рабочих кадров такие трудовые династии особенно ценны, однако на данный момент нет системы поощрений для них.

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Напомним, президент России Владимир Путин ещё в феврале 2024 года поддержал идею учредить государственные награды для трудовых династий. Он пообещал поручить правительству заняться этим предложением.

Тимур Хингеев
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