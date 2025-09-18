Life.ru узнал, сколько россиян имеют второе гражданство

Каждый десятый гражданин России обладает вторым паспортом или видом на жительство в другой стране. Об этом Life.ru стало известно из результатов исследования сервиса «Купибилет» с участием более 1200 россиян из городов-миллионников.

Согласно опросу, 4,5% респондентов оформили гражданство другой страны, ещё 6% — вид на жительство. При этом каждый десятый участник исследования сообщил о намерении оформить один из этих документов в ближайшей перспективе, в то время как подавляющее большинство, почти 80%, не планируют этого делать.

Наибольшей популярностью среди россиян, уже имеющих или желающих получить второй гражданский статус, пользуются страны СНГ — их выбрали 51% опрошенных. На втором месте расположилась Америка, включая США, Канаду и Мексику, с результатом в 19%. Третью строчку рейтинга заняли Турция, ОАЭ и Израиль, набравшие 17%. Гражданство европейских стран имеют или планируют оформить 11% россиян, а азиатских — лишь 2%.

Исследование также показало, что только треть обладателей второго паспорта (34%) постоянно проживают в этой стране или проводят там не менее полугода. Примерно такая же доля респондентов, 33%, приобрели статус формально и посещают выбранное государство крайне редко. Ещё 18% бывают там с визитами один-два раза в год, а 16% регулярно навещают родственников и друзей, считая эту страну своей второй родиной.