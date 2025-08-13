МВД: Белорусы могут получить ВНЖ в РФ без медосмотра и дактилоскопии

Граждане Белоруссии могут оформить вид на жительство в России по упрощённой процедуре. Белорусам не нужно проходить медицинское освидетельствование и дактилоскопию, а также получать отдельные разрешения на работу. Об этом сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.

«Гражданам Беларуси не требуется: проходить медосвидетельствование и дактилоскопию; получать разрешительные документы для осуществления трудовой деятельности», — говорится в сообщении.

При этом, если срок пребывания в России превышает 90 дней, необходимо встать на миграционный учёт. Также белорусы могут зарегистрироваться как самозанятые и получить ВНЖ в упрощённом порядке. Работодатели обязаны уведомлять МВД о заключении или расторжении трудовых договоров с гражданами Беларуси в течение трёх дней. По данным правоохранителей, на сегодняшний день вид на жительство в России имеют 27 тысяч белорусов.