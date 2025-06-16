Юрист раскрыл невыполнимые требования Эстонии к россиянам для продления ВНЖ

Россияне в Эстонии сталкиваются с труднопреодолимой преградой при попытке продлить рабочие ВНЖ. Эстонские власти требуют от них подтверждения отсутствия военной службы, причём в весьма специфической форме. Об этом рассказал юрист Артём Клыга.

В частности, от желающих продлить вид на жительство требуют предоставить военный билет или, что ещё сложнее, справку о непрохождении службы в армии. При этом, как отмечает эксперт, имеющиеся у мужчин приписные свидетельства игнорируются. Проблема усугубляется тем, что запрашиваемые справки российские военкоматы, по сути, не выдают.

При этом ни суды, ни полиция не считают странным, что человеку придётся ехать за этой справкой в российский военкомат.