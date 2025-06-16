Юрист раскрыл невыполнимые требования Эстонии к россиянам для продления ВНЖ
Юрист Клыга: Для продления ВНЖ Эстония требует справку о непрохождении службы
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Россияне в Эстонии сталкиваются с труднопреодолимой преградой при попытке продлить рабочие ВНЖ. Эстонские власти требуют от них подтверждения отсутствия военной службы, причём в весьма специфической форме. Об этом рассказал юрист Артём Клыга.
В частности, от желающих продлить вид на жительство требуют предоставить военный билет или, что ещё сложнее, справку о непрохождении службы в армии. При этом, как отмечает эксперт, имеющиеся у мужчин приписные свидетельства игнорируются. Проблема усугубляется тем, что запрашиваемые справки российские военкоматы, по сути, не выдают.
При этом ни суды, ни полиция не считают странным, что человеку придётся ехать за этой справкой в российский военкомат.
«Так, в одном из дел суд пояснил, что «получение справки не требует выражения политической позиции в государственных органах», — написал юрист.
В Эстонии понимают, что отношения с Россией придётся восстанавливать после СВО, но сейчас эстонское правительство отрывается, как может. Ранее там приговорили к шести годам тюрьмы по статье о госизмене журналистку за сотрудничество с российским СМИ. Параллельно с такими эпизодами Таллин периодически угрожает закрыть КПП «Нарва-1» на границе с РФ, хотя эстонцы им с удовольствием пользуются, чтобы съездить в нашу страну за техникой или одеждой. В связи с этим глава МИД России Сергей Лавров сравнивает это государство с уличным хулиганом, вечно пытающимся напакостить.