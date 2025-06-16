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16 июня, 00:15

Глава МВД Эстонии пригрозил закрыть КПП «Нарва-1» на границе с Россией

Глава МВД Эстонии Таро заявил о возможном закрытии КПП «Нарва-1» на границе с РФ

Обложка © unsplash.com / Imre Tomosvari

Обложка © unsplash.com / Imre Tomosvari

Глава МВД Эстонии Игорь Таро заявил о возможности закрытия контрольно-пропускного пункта «Нарва-1» в случае увеличения очередей и ухудшения условий пересечения границы. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

По словам министра, если ситуация на пограничном пункте станет критической, МВД будет вынуждено принять решение о его закрытии. Таро объяснил очереди на границе с Россией последствиями украинского конфликта и рекомендациями властей Эстонии о сокращении поездок в Россию.

Министр также выступил против круглосуточной работы КПП «Нарва-1» и возобновления работы пешеходного КПП «Нарва-2». Он отметил, что открытие пункта ночью потребует перераспределения ресурсов, что может привести к увеличению времени ожидания днём.

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Напомним, в марте парламент Эстонии отклонил законопроект о закрытии границы с РФ. Как писал Life.ru, уже в следующем месяце в Нарве образовались огромные очереди из желающих попасть в Россию.

Юния Ларсон
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