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11 июня, 10:51

В Эстонии за госизмену осудили журналистку, сотрудничавшую с российскими СМИ

В Эстонии суд приговорил журналистку Бурцеву к шести годам колонии за госизмену

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Суд в Эстонии приговорил журналистку Светлану Бурцеву к шести годам лишения свободы, обвинив её в госизмене, нарушении санкций и сотрудничестве с российскими медиа. По данным ERR, несколько лет она сотрудничала с Baltnews и МИА «Россия сегодня», предоставляя тексты и фотоматериалы. Эстонские власти сочли, что таким образом журналистка оказывала поддержку российскому агентству, которое возглавляет Дмитрий Киселёв, находящийся под санкциями ЕС.

Следствие также заявило, что Бурцева якобы поддерживала контакты с сотрудником ФСБ и главой частной разведывательной компании при работе над книгой «Гибридная война за мир». Суд посчитал, что издание направлено на подрыв доверия к эстонским властям и дестабилизацию общества.

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Напомним, что в августе прошлого года прокуратура Эстонии обвинила Бурцеву в сотрудничестве с Baltnews и в работе на интересы «российской пропаганды». Госпрокурор Энели Лауритс заявила, что журналистка продолжала создавать материалы в пользу МИА «Россия сегодня» и его главы Дмитрия Киселёва.

Милена Скрипальщикова
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