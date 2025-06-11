В Эстонии за госизмену осудили журналистку, сотрудничавшую с российскими СМИ

Суд в Эстонии приговорил журналистку Светлану Бурцеву к шести годам лишения свободы, обвинив её в госизмене, нарушении санкций и сотрудничестве с российскими медиа. По данным ERR, несколько лет она сотрудничала с Baltnews и МИА «Россия сегодня», предоставляя тексты и фотоматериалы. Эстонские власти сочли, что таким образом журналистка оказывала поддержку российскому агентству, которое возглавляет Дмитрий Киселёв, находящийся под санкциями ЕС.

Следствие также заявило, что Бурцева якобы поддерживала контакты с сотрудником ФСБ и главой частной разведывательной компании при работе над книгой «Гибридная война за мир». Суд посчитал, что издание направлено на подрыв доверия к эстонским властям и дестабилизацию общества.