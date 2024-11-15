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Регион
15 ноября, 09:20

Украинскому подполковнику грозит пожизненное за помощь России

СБУ задержала подполковника украинских ССО по подозрению в госизмене

Задержанный подполковник ССО. Обложка © Тelegram / Служба безпеки України

Задержанный подполковник ССО. Обложка © Тelegram / Служба безпеки України

Служба безопасности Украины (СБУ) при содействии главнокомандующего ВСУ Александра Сырского задержала подполковника украинских сил специальных операций (ССО), которого подозревают в сотрудничестве с российской военной разведкой. Об этом пишет пресс-служба СБУ.

Задержанный является командиром одного из подразделений и, по информации, был завербован ещё до начала спецоперации. СБУ утверждает, что он передавал данные о действиях украинского спецназа за линией фронта на Запорожском, Херсонском и Крымском направлениях. Подполковнику грозит пожизненное заключение.

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Недавно покинувший Незалежную депутат Верховной рады Артём Дмитрук рассказал о попытках киевского режима ликвидировать его. Он раскрыл, что «под соусом начала войны» там убрали много политических и общественных деятелей.

Николай Рюмин
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