Украинскому подполковнику грозит пожизненное за помощь России
СБУ задержала подполковника украинских ССО по подозрению в госизмене
Задержанный подполковник ССО. Обложка © Тelegram / Служба безпеки України
Служба безопасности Украины (СБУ) при содействии главнокомандующего ВСУ Александра Сырского задержала подполковника украинских сил специальных операций (ССО), которого подозревают в сотрудничестве с российской военной разведкой. Об этом пишет пресс-служба СБУ.
Задержанный является командиром одного из подразделений и, по информации, был завербован ещё до начала спецоперации. СБУ утверждает, что он передавал данные о действиях украинского спецназа за линией фронта на Запорожском, Херсонском и Крымском направлениях. Подполковнику грозит пожизненное заключение.
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