Украинскому подполковнику грозит пожизненное за помощь России

Служба безопасности Украины (СБУ) при содействии главнокомандующего ВСУ Александра Сырского задержала подполковника украинских сил специальных операций (ССО), которого подозревают в сотрудничестве с российской военной разведкой. Об этом пишет пресс-служба СБУ.

Задержанный является командиром одного из подразделений и, по информации, был завербован ещё до начала спецоперации. СБУ утверждает, что он передавал данные о действиях украинского спецназа за линией фронта на Запорожском, Херсонском и Крымском направлениях. Подполковнику грозит пожизненное заключение.