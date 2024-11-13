Нардепы Савченко и Безуглая грызутся в Раде, пытаясь натравить друг на друга СБУ

Украинский депутат Марьяна Безуглая «точит зубы» на экс-нардепа Надежду Савченко, пытаясь натравить на неё СБУ. Вторая, в свою очередь, не отстаёт и тоже призывает разведку изучить высказывания своей противницы на предмет разглашения государственной тайны. Об этом пишет телеграм-канал «Политика страны».

На прошлой неделе Безуглая заявила, что Савченко, ныне занимающая пост командира роты в одной из бригад ТРО, имеет отношение к обвалу фронта в Очеретино. В связи с этим она потребовала, чтобы СБУ устроила проверку в её отношении.

«Именно её самовольный и неожиданный приказ на отступление подразделения повлёк за собой «эффект домино» прорыва в Очеретино, что запустило каскадные процессы формирования наступления россиян на Покровск», — сообщала Безуглая.

Савченко решила напасть в ответ, поэтому тоже обратилась к СБУ и ГБР, призвав проверить слова Безуглой, в которых, как ей кажется, можно углядеть признаки госизмены и разглашения государственной тайны.