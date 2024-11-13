Нардепы Савченко и Безуглая грызутся в Раде, пытаясь натравить друг на друга СБУ
Надежда Савченко и Марьяна Безуглая. Фото © Wikipedia, Telegram / Марьяна Безуглая
Украинский депутат Марьяна Безуглая «точит зубы» на экс-нардепа Надежду Савченко, пытаясь натравить на неё СБУ. Вторая, в свою очередь, не отстаёт и тоже призывает разведку изучить высказывания своей противницы на предмет разглашения государственной тайны. Об этом пишет телеграм-канал «Политика страны».
На прошлой неделе Безуглая заявила, что Савченко, ныне занимающая пост командира роты в одной из бригад ТРО, имеет отношение к обвалу фронта в Очеретино. В связи с этим она потребовала, чтобы СБУ устроила проверку в её отношении.
«Именно её самовольный и неожиданный приказ на отступление подразделения повлёк за собой «эффект домино» прорыва в Очеретино, что запустило каскадные процессы формирования наступления россиян на Покровск», — сообщала Безуглая.
Савченко решила напасть в ответ, поэтому тоже обратилась к СБУ и ГБР, призвав проверить слова Безуглой, в которых, как ей кажется, можно углядеть признаки госизмены и разглашения государственной тайны.
Она указала, что Безуглая за последние два года конфликта, имея доступ к гостайне, постоянно публикует в соцсетях разные неприятные руководству высказывания об обороноспособности Украины, о состоянии укомплектованности, обеспечении, системах фортификаций (или их отсутствии), пребывания командирского состава на позициях, а также критикует решения Генштаба. Таким образом, утверждает Савченко, нардеп наносит ущерб своей стране, пока та борется «против российских оккупантов».
Ранее Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский готовит отвод украинских войск из Курской области. Она указала, что украинский военачальник скрывает от людей количество погибших там солдат, которых набралось уже более 31 тысячи.