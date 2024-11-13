Застрявшему под Курском огромному войску ВСУ преградили путь на Украину свои же
ВСУ пытались пресечь бегство солдат из Курской области с помощью заградотрядов
Украинских солдат, сбежавших со своих позиций под Курском в сторону Сум, поймали заградотряды ВСУ и подразделения нацгвардии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пророссийское подполье.
«Часть оставивших свои позиции в Курской области солдат украинской теробороны были пойманы заградотрядами ВСУ и нацгвардии. Дезертиры пытались уйти в сторону Сум», — рассказал представитель пророссийского сопротивления.
Дезертирство становится одной из главных проблем ВСУ. Подобные проблемы украинская армия испытывает не только в Курской области, наибольшее количество случаев наблюдается в Донецкой, Днепропетровской, Житомирской и Львовской областях. По статистики Генштаба Украины, самовольно оставляет позиции сейчас каждый пятый украинский солдат. Однако ВСУ испытывают огромную нехватку живой силы, поэтому командование просит этих бойцов возвращаться на фронт, прощая им дезертирство.
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