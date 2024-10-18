Также среди регионов с высоким уровнем дезертирства выделяются Запорожская, Харьковская и Донецкая области, где случаи массового ухода с мест службы становятся всё более частыми.

Как ранее сообщал Life.ru, случаи дезертирства среди военнослужащих ВСУ становятся всё более частыми. В октябре 2024 года на Украине был задержан солдат 56-й мотопехотной бригады, который сообщил в соцсетях о том, что самовольно покинул свою воинскую часть. Подобные инциденты, как отмечают эксперты, подрывают боеспособность украинских сил, особенно на фоне сложных условий на фронте и нехватки ресурсов. Эти факторы усиливают деморализацию среди военнослужащих, несмотря на усилия командования предотвратить массовое дезертирство.