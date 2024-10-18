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18 октября, 03:08

Названы регионы Украины с наибольшим числом дезертиров

На Украине отмечен рост дезертирств в Днепропетровской и других областях

В нескольких областях Украины зафиксирован рост дезертирства среди военнослужащих. Наибольшее количество случаев самовольного оставления части наблюдается в Донецкой, Днепропетровской, Житомирской и Львовской областях. Об этом сообщили в телеграм-канале «Инсайдер UA».

Также среди регионов с высоким уровнем дезертирства выделяются Запорожская, Харьковская и Донецкая области, где случаи массового ухода с мест службы становятся всё более частыми.

«Больше всего случаев самовольного оставления части в Донецкой, Днепропетровской, Житомирской и Львовской областях. Случаев дезертирства — в Запорожской, Харьковской и Донецкой», — отмечается в сообщении.

Дезертиры из 123-й бригады теробороны ВСУ вышли на митинг в Николаевской области
Дезертиры из 123-й бригады теробороны ВСУ вышли на митинг в Николаевской области

Как ранее сообщал Life.ru, случаи дезертирства среди военнослужащих ВСУ становятся всё более частыми. В октябре 2024 года на Украине был задержан солдат 56-й мотопехотной бригады, который сообщил в соцсетях о том, что самовольно покинул свою воинскую часть. Подобные инциденты, как отмечают эксперты, подрывают боеспособность украинских сил, особенно на фоне сложных условий на фронте и нехватки ресурсов. Эти факторы усиливают деморализацию среди военнослужащих, несмотря на усилия командования предотвратить массовое дезертирство.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Кирилл Сосновских
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