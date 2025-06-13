Парламент Латвии запретил чиновникам с допуском к гостайне поездки в Россию

Парламент Латвии утвердил запрет на поездки в Россию и Белоруссию для ряда государственных служащих и депутатов, имеющих доступ к секретной информации. Об этом сообщила пресс-служба сейма.

Согласно принятому решению, ограничения распространяются не только на членов парламента, но и на сотрудников министерств и других ведомств, обладающих доступом к гостайне. Им запрещено пересекать границу с указанными странами даже транзитом — за исключением случаев служебной необходимости или при наличии специального разрешения. Нарушение установленных правил может стать основанием для увольнения.

Подобные меры ранее уже были приняты в Литве — в апреле местные парламентарии продлили национальные санкции против граждан России и Белоруссии до мая 2026 года. Одним из ужесточений стало положение об аннулировании ВНЖ у россиян, если они более одного раза за три месяца посещали Россию или Белоруссию.