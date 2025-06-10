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10 июня, 00:35

В Кремле рассказали, сможет ли Россия помочь депутату Росликову

Песков: Россия вряд ли поможет депутату Росликову, пока он в Латвии

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение о том, что Москва едва ли сможет оказать помощь депутату Сейма и лидеру партии «Стабильность!» Алексею Росликову, пока он находится в Латвии.

«Он субъект того права, он гражданин той страны»,цитирует представителя Кремля ТАСС.

Песков добавил, что Россия с удовольствием примет политика, если тот «как-то вырвется из рук этого режима». Он также охарактеризовал возбуждённое против Росликова дело как «охоту на ведьм».

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Ранее Life.ru сообщал, что в Латвии возбудили уголовное дело против депутата из-за его высказываний на русском языке в парламенте. Алексея Росликова подозревают в «оказании поддержки государству-агрессору России в его действиях против Латвии, а также в разжигании национальной ненависти и розни». Дело касается не только его заявлений, но и других действий лидера партии «Стабильность!», с которым ранее проводились «превентивные беседы».

Лия Мурадьян
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