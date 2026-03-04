Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
4 марта, 16:43

Путин встретился в Кремле с главой МИД Венгрии на фоне энергокризиса на Балканах

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. Чиновник прибыл в Москву с официальным визитом. Стороны пообщались в Представительском кабинете Сенатского дворца Кремля, сообщили в пресс-службе администрации президента.

Путин и Сийярто. Видео © Max / Кремль. Новости

Сийярто ранее уже пообщался с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым и главой МИД России Сергеем Лавровым. В повестке было обсуждение энергопроблем на Балканах после отказа Украины возобновить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Орбан потребовал от фон дер Ляйен прижать Украину из-за «Дружбы»
Напомним, поставки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» транзитом через Украину были остановлены 27 января. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Киев планировал возобновить транзит 3 марта, однако позднее стало известно о переносе сроков. При этом украинская сторона не пускает инспекторов на нефтепровод и уверяет, что труба якобы повреждена. Позже Фицо публично представил спутниковые снимки участка трубы на украинской территории, которые доказывают отсутствие повреждений.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Венгрия
  • Петер Сийярто
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
