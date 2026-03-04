Путин встретился в Кремле с главой МИД Венгрии на фоне энергокризиса на Балканах

Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. Чиновник прибыл в Москву с официальным визитом. Стороны пообщались в Представительском кабинете Сенатского дворца Кремля, сообщили в пресс-службе администрации президента.

Путин и Сийярто. Видео © Max / Кремль. Новости

Сийярто ранее уже пообщался с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым и главой МИД России Сергеем Лавровым. В повестке было обсуждение энергопроблем на Балканах после отказа Украины возобновить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».