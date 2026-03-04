Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву с рабочим визитом. Об этом он сообщил в соцсетях, уточнив, что провёл встречи с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым и главой МИД России Сергеем Лавровым.

Сийярто объяснил, что приехал по двум причинам. Первая связана с поставками энергоносителей из России на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке утром 28 февраля. Вторая касается судьбы этнических венгров из Закарпатья, которые были насильно мобилизованы в ВСУ и сдались в плен российским военным в зоне СВО.

В конце января Петер Сийярто сообщил о гибели ещё одного этнического венгра, насильно мобилизованного в ВСУ. Дипломат рассказал, что мужчину забрали прямо с улицы в Береговском районе. В учебном центре у него обострились проблемы с сердцем, что привело к смерти. Сийярто выразил соболезнования родным и жёстко раскритиковал практику принудительной мобилизации на Украине.