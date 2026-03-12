Путин заявил о необходимости дать ветеранам СВО навыки для работы на гражданке

Президент России Владимир Путин поручил оказывать содействие ветеранам специальной военной операции в получении новых знаний и навыков для дальнейшей работы в гражданских сферах. Данное заявление глава государства сделал на встрече с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым.

В ходе беседы губернатор рассказал президенту о региональной программе поддержки участников СВО, созданной по аналогии с федеральным проектом «Время героев». В ответ Владимир Путин акцентировал внимание на важности такой работы.

«Надо только помочь им. Помочь получить новые компетенции, знания, навыки», — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин поставил задачу перед Министерством внутренних дел активнее привлекать к службе ветеранов специальной военной операции. Он подчеркнул, что участники СВО обладают необходимыми для работы в правоохранительной системе качествами — боевым опытом, психологической устойчивостью и физической подготовкой.