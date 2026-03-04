Путин поручил серьёзно укрепить ряды МВД ветеранами СВО

Президент России Владимир Путин обозначил кадровый приоритет для Министерства внутренних дел. На расширенной коллегии ведомства он указал на важный ресурс пополнения личного состава. Глава государства подчеркнул, что ветераны специальной военной операции обладают уникальными качествами, которые нужны в правоохранительной системе.

«Одним из важнейших вариантов пополнения личного состава является и привлечение на службу ветеранов СВО. С их боевым опытом, психологической и физической закалкой они способны серьёзно укрепить ряды МВД. Прошу активнее вести подбор таких кандидатов на имеющиеся вакансии», — распорядился глава государства.

Ранее президент России Владимир Путин поручил активно привлекать ветеранов СВО, включая пилотов боевых дронов, к работе с гражданскими беспилотниками, чтобы использовать их бесценный опыт и мастерство для продвижения технологического прогресса в мирных целях. На совещании по развитию автономных систем он попросил правительство и фонд «Защитники Отечества» создать дополнительные возможности для участия ветеранов и раненых военнослужащих в разработке, производстве и эксплуатации таких систем.