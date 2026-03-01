Более 80 назначений за 2 года: Как выпускники программы «Время героев» становятся новой управленческой элитой РФ

Федеральная программа «Время героев», запущенная ровно два года назад по инициативе президента России Владимира Путина, успешно соединяет военный опыт с государственным управлением. Более 160 участников получили образовательную подготовку и назначения на ответственные посты в социальной, промышленной и политической сферах. Об этом сообщили в пресс-службе программы.

Программа «Время героев» за два года подготовила более 80 управленцев. Фото © Telegram / ВРЕМЯ ГЕРОЕВ

«За два года программа стала важным кадровым лифтом для тех, кто уже доказал преданность стране делом. Более 80 участников получили назначения на ответственные должности, формируя новую управленческую элиту страны», — отметил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

Программа «Время героев» стартовала 1 марта 2024 года и предназначена для ветеранов и участников специальной военной операции (СВО). Идея её создания была озвучена президентом в послании Федеральному собранию, где он подчеркнул, что новая управленческая элита должна состоять из людей, проверенных делом.

Сейчас обучение проходят 168 участников. Среди них — 53 Героя Российской Федерации, десятки обладателей орденов Мужества. Всего на участников приходится 607 государственных наград. Основные направления деятельности — патриотическое воспитание и работа с молодёжью, социальные проекты по вопросам СВО, безопасность и промышленный профиль, внутренняя политика.

Образование строится по четырёхблочной системе с чередованием модулей и стажировок под руководством наставников. Программа охватывает изучение работы органов публичной власти, правоприменения, финансово-экономических задач, а также регионального управления с практическими стажировками.

«Программа даёт уникальную возможность выстроить профессиональный путь в системе государственного управления. Мы адаптируем опыт принятия решений в критических ситуациях к задачам региональной экономики и социальной политики», — отметил Герой России, командир центра «ВОИН» Андраник Гаспарян.

Кроме профильных дисциплин участники изучают коммуникацию, публичные выступления, личную эффективность, а также проходят спортивную и культурную подготовку. Среди спикеров — представители Администрации Президента РФ, правительства, федеральных ведомств и региональных властей, которые наставляют участников во время стажировок в онлайн- и офлайн-режиме.

«Во время обучения на первый план выходят знания, а не прежние звания. Мы получаем базу для продолжения службы в интересах общества и Родины. Практическая работа с наставниками помогает направить нашу дисциплину и выдержку на эффективное решение новых задач. Для участников программы это не просто начало нового профессионального пути, а твёрдое решение и дальше работать для людей, принимая на себя ответственность за развитие регионов и повышение качества жизни в стране», — подчеркнул председатель Городской думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.

Генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин добавил, что программа создаёт синергию между военным опытом и гражданским управлением. Участники привносят в систему госуправления и экономику ответственность, умение действовать в сложных ситуациях и преданность стране, формируя управленческую элиту, которой доверяет президент.

Ранее герой России, кавалер двух орденов Мужества Сергей Бойко, участник второго потока программы «Время героев», был назначен директором Департамента государственной молодёжной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ. Во время стажировки его наставником выступал глава Минобрнауки Валерий Фальков, который отметил высокий уровень профессиональных качеств Бойко и выразил уверенность, что его назначение станет значимым вкладом в развитие молодёжной политики страны.