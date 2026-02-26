Участник программы «Время героев» Сергей Бойко получил должность в Минобрнауки РФ

Герой России, кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Сергей Бойко назначен директором департамента государственной молодёжной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ. Бойко стал участником второго потока программы в июне 2025 года.

Его наставником выступил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Он высоко оценил профессиональные качества нового руководителя департамента, проявленные в ходе стажировки, и выразил уверенность, что его назначение станет ценным вкладом в развитие молодёжной политики.

«Главная задача молодёжной политики – помочь ребятам раскрыть свой потенциал, создать возможности для самореализации молодёжи в разных направлениях и отраслях, среди которых и спорт, и творчество, и наука. Программа «Время героев» даёт нам все необходимые инструменты для достижения этих целей», — сказал Сергей.

За боевые заслуги Бойко удостоен звания Героя России, награждён двумя орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медалями «За отвагу» и Жукова.

Ранее Life.ru писал, что кавалер двух орденов Мужества, участник проекта «Время героев» Илья Миронов получил должность советника директора Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин». По словам его наставника, на новом посту Миронов сможет научить молодёжь тому, что не найдёшь в учебника.