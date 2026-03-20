Путин учредил День военно-политических органов ВС РФ 15 мая

День военно-политических органов будет отмечаться 15 мая. Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении нового профессионального праздника в Вооружённых силах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Праздник включён в перечень памятных дней в Вооружённых силах РФ.

Военно-политические органы занимаются вопросами морально-психологического обеспечения, патриотического воспитания и поддержания правопорядка в войсках. Учреждение отдельного праздничного дня подчёркивает значимость этой сферы деятельности в системе военного управления.

Ранее сообщалось, что масштабный фестиваль, посвящённый 65-летию полёта человека в космос, охватит все регионы России с 6 по 12 апреля 2026 года. Указ о проведении первой ежегодной Недели космоса подписал президент Владимир Путин 29 декабря. Курируют мероприятия Правительство РФ, госкорпорация, бизнес и общественные институты.