В Москве наградили победителей конкурса «История России моими глазами»

В Национальном центре «Россия» подвели итоги Всероссийского конкурса «История России моими глазами», объединившего более 4000 участников из 84 регионов РФ и шести стран. Победителями и лауреатами стали 45 человек из 27 регионов. Об этом Life.ru рассказала пресс-служба мероприятия.

Конкурсанты выбирали из учебников незнакомые или заинтересовавшие их термины, изучали их с помощью словарей и писали рассказы от лица свидетелей исторических событий.

Помощник президента РФ Владимир Мединский в приветствии назвал историю «краеугольным камнем нашей идентичности».

«История России невероятно насыщена, многослойна и поучительна. Она краеугольный камень нашей идентичности. Изучение истории России дает возможность научиться самостоятельно выстраивать причинно-следственные связи, заинтересованно, но реалистично оценивая происходящее сегодня прямо на наших глазах, уверенно смотреть в будущее», — сказал Мединский.

Специальные номинации посвятили адмиралу Фёдору Ушакову и родному краю. Приз «Лучший регион» получила Нижегородская область, приславшая 705 работ.

Конкурс организован при поддержке Фонда президентских грантов, Минпросвещения, РВИО, Движения Первых, Юнармии и других партнёров.

