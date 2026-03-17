В Москве 65 семей стали победителями полуфинала конкурса «Это у нас семейное»

В Москве завершился полуфинал Центрального федерального округа конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». За четыре дня в Гостином дворе 344 семейные команды из всех регионов ЦФО и Казахстана (всего 1821 человек) прошли интеллектуальные, спортивные и творческие испытания. Победителями стали 65 семей из 18 регионов России, включая 21 команду из Москвы, по пять из Тульской области, по четыре из Белгородской, Липецкой, Московской, Рязанской, Ярославской областей и другие.

Как отметил гендиректор платформы Андрей Бетин, каждая команда уникальна — среди участников династии автодорожников, строителей, медиков, металлургов, музыкантов.

Гендиректор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин дал высокую оценку конкурсу.

«Главная победа — это крепкая семья», — подчеркнул он.

Финалисты поедут в семейные путешествия по России, а затем сразятся за главные призы — 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Финал пройдёт 5–8 июля в Москве.

В последний день полуфинала участники встретились с Екатериной и Александром Стриженовыми. Актриса призналась, что они с супругом сразу поддержали конкурс. По её словам, участие нескольких поколений помогает раскрыть семейные таланты — от пения до математики.

Екатерина и Александр Стриженовы о конкурсе.

Партнёры подготовили активности: Почта России отправляла открытки в любой уголок страны, Русское географическое общество устроило фотовыставку, а Детское радио провело экскурсию для одной из семей. Все участники получили наборы витаминов и могли сделать снимки в фотокабине.

