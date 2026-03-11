Общество «Знание» объявило о старте второго сезона конкурса «Родная игрушка»

Российское общество «Знание» объявило о старте второго сезона Всероссийского конкурса «Родная игрушка». На заседании оргкомитета в Национальном центре «Россия» гендиректор общества Максим Древаль рассказал об изменениях в механике конкурса.

«Мы запланировали существенные изменения в механике конкурса <…>. Гораздо принципиальнее готовность идеи на этапе подачи её в конкурс. Разделили мы это на три стадии. Собственно, заявка, где на текущий момент — это лишь идея, эскиз, набросок, описание образа, механики игры», — пояснил Древаль.

Конкурс будет проходить в три этапа: подача заявки (идея, эскиз), создание прототипа и представление готовой продукции. Участники смогут представить проекты в четырёх категориях: «Сюжетно-образная игрушка», «Настольная игра», «Техническая и технологическая игрушка», «Конструкторы и сборные модели».

Цель конкурса — продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей через разработку игр и игрушек, основанных на национальных традициях, истории, фольклоре и искусстве. Принять участие смогут профессиональные производители, авторские коллективы и независимые авторы от 14 лет.

Ранее Life.ru писал, что врачи объяснили, как гаджеты меняют восприятие информации у детей и что с этим делать. Такая привычка может формировать клиповое мышление, при котором мозг постепенно разучивается ждать и концентрироваться на длительных задачах.