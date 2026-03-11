В России предложили запретить продавать чипсы детям до 14 лет
Детям нужно прививать настороженное отношение к чипсам, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. При этом, по мнению парламентария, страшные картинки на упаковках снеков по аналогии с сигаретными пачками работать не будут. В беседе с Life.ru он предложил другое решение проблемы бесконтрольного поедания чипсов детьми.
Страшные картинки на детей действуют гораздо менее эффективно, чем на взрослых. Дети не анализируют. Психологически они будут думать, что это не про них. Было бы правильным, если бы мы начали с того, чтобы чипсы обязали выпускать в непривлекательных упаковках. Например, какого-нибудь одного серого цвета, как табачные упаковки.
Также, по его мнению, необходимо обязать производителя крупным шрифтом прописывать на упаковке количество соли и других вредных веществ. А ещё депутат предлагает разместить маркировку 14+ и запретить продавать чипсы маленьким детям.
Продавать чипсы маленьким детям вообще должно быть запрещено. К сожалению, некоторые родители не до конца понимают вред чипсов и будут разрешать, но это право родителей. Но когда первоклашка, вообще не разбираясь в том, что это за продукция, свои деньги на завтрак тратит на чипсы, этого быть не должно. А до 14 лет пусть им покупают, если того хотят, родители, осознавая вред. С описанием болезней, с жуткими фактами на упаковке — чтобы они понимали, что покупают продукт, который служит источником и причиной этих страшных заболеваний для их детей.
Милонов указал, что чипсы — это не просто вредная быстрая еда, это букет несъедобных ингредиентов. И детям нужно прививать настороженное отношение к этой еде.
«Да, нас будут тут же обвинять, что мы мешаем развиваться рынку и свободной конкуренции, но эта продукция очень вредна для наших детей», — добавил он.
