В России предложили запретить продавать чипсы детям до 14 лет

Продавать чипсы маленьким детям вообще должно быть запрещено. К сожалению, некоторые родители не до конца понимают вред чипсов и будут разрешать, но это право родителей. Но когда первоклашка, вообще не разбираясь в том, что это за продукция, свои деньги на завтрак тратит на чипсы, этого быть не должно. А до 14 лет пусть им покупают, если того хотят, родители, осознавая вред. С описанием болезней, с жуткими фактами на упаковке — чтобы они понимали, что покупают продукт, который служит источником и причиной этих страшных заболеваний для их детей.