Скорость х2 и «второй экран»: Стоит ли возвращать ребёнку нормальное восприятие информации

Современные дети всё чаще воспринимают информацию в ускоренном режиме: видео, фильмы и аудиосообщения они смотрят и слушают на скорости х2. В беседе с Life.ru врачи предупредили, что такая привычка может формировать клиповое мышление, при котором мозг постепенно разучивается ждать и концентрироваться на длительных задачах.

Ускоренное восприятие информации больше свойственно молодёжи. С возрастом мы утрачиваем эту способность. Но если мозг приспособлен быстрее воспринимать информацию, в этом нет ничего плохого. Рустем Гайфутдинов Врач-невролог

Невролог объяснил, что у подростков быстрее формируются нейронные сети, выше активность нервных клеток, а мозг лучше обеспечивается необходимыми энергетическими субстратами. По его словам, такая особенность не обязательно является патологией: если она не мешает ребёнку в повседневной жизни, ускоренное усвоение информации не считается вредным.

Гайфутдинов добавил, что люди по-разному воспринимают информацию. Например, ваготоникам требуется больше времени на её обработку, тогда как симпатотоники легче усваивают большие объёмы данных, пусть и более поверхностно. Врач также посоветовал родителям читать ребёнку вслух перед сном — это помогает привыкнуть к нормальному темпу речи и тренирует внимание.

Психиатр Алексей Казанцев отметил, что привычка смотреть фильмы и слушать голосовые сообщения на ускорении связана с клиповым мышлением и быстрым дофаминовым вознаграждением.

«Дети разучились ждать и хотят получать вознаграждение сразу. Это мешает получать удовольствие от фильмов и книг. Важно убрать «второй экран», обсуждать с ребёнком смысл просмотренного и ограничивать использование гаджетов», — подчеркнул Казанцев.

По словам врача, мозг ребёнка привыкает получать эмоции мгновенно — при просмотре коротких роликов или пролистывании ленты. В результате ему становится сложнее воспринимать длинные истории: фильмы, сериалы или книги, где эмоциональный отклик возникает только после завершения сюжета.

Казанцев отметил, что исправить ситуацию можно постепенно. Для начала стоит выбирать современные фильмы с более динамичным темпом, убрать «второй экран» — телефон или планшет во время просмотра — и обязательно обсуждать с ребёнком смысл прочитанного или увиденного.

Он добавил, что родители часто дают детям гаджеты, чтобы те меньше отвлекали их, однако такая привычка может формировать зависимость. Ограничение использования устройств до определённого возраста и внимательное участие взрослых помогают ребёнку выработать более устойчивое и глубокое восприятие информации.

