Россияне рассказали, как совмещают работу с воспитанием детей

Каждый пятый родитель в России вынужден отдавать детей бабушкам на воспитание из-за строгого рабочего графика, сообщает РИАМО со ссылкой на исследование. По данным издания, 21% опрошенных не успевают возить ребёнка к репетиторам и на кружки, поэтому передают эту заботу старшему поколению.

Ещё 10% респондентов сменили работу из-за неудобного графика — попросить помощи было не у кого. Лишь 6% смогли нанять няню или автоняню. Большинство же (64%) просто отказывались от интересных занятий для детей, выбирая карьеру. Кроме того, треть родителей при покупке жилья в первую очередь смотрят на наличие рядом школ, садов и развивающих центров.

Эксперты отмечают, что дефицит инфраструктуры толкает семьи к смене работы или передаче детей бабушкам, а для бизнеса это сигнал: востребованы форматы, встроенные в жилые районы — образовательные, спортивные, медицинские и бытовые сервисы.

«Если только 6% могут позволить себе няню, значит, массовый запрос смещается в сторону доступных локальных решений рядом с домом», — уверен эксперт Николай Маркин.

