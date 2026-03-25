Путин вручил премии молодым деятелям культуры и искусства

Президент России Владимир Путин провёл в Екатерининском зале Кремля церемонию чествования молодых деятелей культуры. Глава государства лично вручил премии тем, кто внёс значительный вклад в развитие отечественного искусства, а также отметил авторов лучших произведений и проектов, созданных для детской и юношеской аудитории.

В числе лауреатов оказались: Мурат Абулкатинов, главный режиссёр Красноярского театра юного зрителя, награжденный за вклад в театральное искусство; Владислав Миллер, артист Московского театра Олега Табакова, отмеченный за сохранение и развитие традиций российского театра и кино; а также вокалисты Игорь Морозов из «Геликон-оперы» и Алина Черташ с Полиной Шабуниной из Большого театра, удостоенные наград за выдающееся исполнение главных партий в опере Сергея Прокофьева «Семён Котко».

В ходе своего выступления российский лидер отметил Анатолия Кислякова, художественного руководителя Большого детского хора В. С. Попова, как ключевую фигуру в развитии отечественной хоровой традиции. Награду за создание всеобъемлющей культурно-просветительской среды для детей получил «Детское радио». Музей истории военной формы был отмечен за свою роль в формировании исторической памяти и патриотическом воспитании молодого поколения.

А на днях Путин награждал в Кремле российских триумфаторов Игр в Италии. Президент даже встал на колено, награждая паралимпийца Ивана Голубкова. Глава государства удостоил спортсменов государственных наград за выдающиеся спортивные достижения, несгибаемую волю к победе, стойкость и целеустремлённость, проявленные на соревнованиях.