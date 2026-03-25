Путин: Национальный код россиян базируется на культуре

Культура является основой национального кода России, и именно от неё зависит дальнейшее развитие государства. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на торжественной церемонии вручения премий в День работника культуры.

«Культура лежит в основе нашего общенационального кода, а он является основой для будущего России», — сказал глава государства.

По словам российского лидера, искусство играет системообразующую роль: оно не только способствует укреплению страны и её развитию, но и создаёт предпосылки для обеспечения безопасности и экономического роста.

Напомним, Путин проводит в Екатерининском зале Кремля церемонию чествования молодых деятелей культуры. Глава государства лично вручил премии тем, кто внёс значительный вклад в развитие отечественного искусства, а также отметил авторов лучших произведений и проектов, созданных для детской и юношеской аудитории.