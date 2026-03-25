Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 16:40

Путин: Национальный код россиян базируется на культуре

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Культура является основой национального кода России, и именно от неё зависит дальнейшее развитие государства. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на торжественной церемонии вручения премий в День работника культуры.

«Культура лежит в основе нашего общенационального кода, а он является основой для будущего России», — сказал глава государства.

По словам российского лидера, искусство играет системообразующую роль: оно не только способствует укреплению страны и её развитию, но и создаёт предпосылки для обеспечения безопасности и экономического роста.

Путин: Успех и труд молодых деятелей культуры работает на будущее России

Напомним, Путин проводит в Екатерининском зале Кремля церемонию чествования молодых деятелей культуры. Глава государства лично вручил премии тем, кто внёс значительный вклад в развитие отечественного искусства, а также отметил авторов лучших произведений и проектов, созданных для детской и юношеской аудитории.

Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar