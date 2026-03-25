25 марта, 18:14

Путин поддержал инициативу о федеральном статусе хора имени Попова

Президент России Владимир Путин поддержал идею присвоить Большому детскому хору имени Виктора Попова федеральный статус. С просьбой к нему обратился художественный руководитель коллектива Анатолий Кисляков после церемонии вручения премий.

Разговор прошёл в неформальной обстановке. Услышав просьбу, Путин удивился и пригласил министра культуры Ольгу Любимову, чтобы обсудить вопрос на месте. Когда министр подошла, дирижёр начал благодарить ведомство, однако президент попросил его чётко сформулировать просьбу.

«Как вас позвал — он испугался», — с улыбкой заметил глава государства. Любимова выразила готовность заняться вопросом, после чего президент в шутливой форме закрепил договорённость. «Возьмите мой [бокал шампанского], я ещё не пригубил —чокнитесь с ним в знак того, что договорённость является крепкой», — сказал Путин.

Напомним, Путин провёл в Екатерининском зале Кремля церемонию чествования молодых деятелей культуры. Глава государства лично вручил премии тем, кто внёс значительный вклад в развитие отечественного искусства, а также отметил авторов лучших произведений и проектов, созданных для детской и юношеской аудитории.

Полина Никифорова
