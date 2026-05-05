Лондон расширил список санкций в рамках антироссийского пакета

Очередной пакет ограничений ввела Великобритания, включив в санкционные списки 10 физических лиц и 8 организаций. В частности, под ограничения попали сотрудники программы «Алабуга Старт».

Ограничения также коснулись ряда компаний и граждан России, Белоруссии и Франции. Связанные с указанной программой меры затронули шесть человек и одну организацию. Дополнительно под отдельный санкционный режим попали ещё 12 лиц и пять организаций — их Лондон связывает с перевозкой иностранных граждан в Россию.

В список включён Павел Никитин. В британском заявлении утверждается, что он может быть связан с компаниями, производящими боевые беспилотники. Ещё пять компаний и один гражданин РФ оказались в санкционном перечне из-за предполагаемых поставок компонентов для производства БПЛА.

Ранее ЕС утвердил двадцатый пакет антироссийских санкций, в который вошли ограничения на продажу танкеров. Европейским компаниям запрещено реализовывать такие суда, если есть риск их дальнейшего использования Россией.