23 апреля, 14:58

ЕС в 20-м пакете санкций запретил продажу танкеров России

Обложка © ТАСС / Ramon Espinosa

Двадцатый пакет антироссийских санкций, введённый ЕС, содержит прямой запрет для европейских предприятий на реализацию танкеров в адрес России. О таком решении говорится в распространённом заявлении ЕК.

«Введены ограничения на продажу танкеров из стран ЕС, чтобы не допустить конечное их использования Россией», — сказано в тексте.

Страны Евросоюза отныне обязаны прописывать в контрактах на продажу танкеров специальную оговорку «не для России», чтобы исключить возможность конечного использования этих судов РФ, уточняется в тексте заявления. Также европейским государствам предписано упростить процедуры списания и утилизации танкеров, которые попали в «чёрный список» ЕС.

ЕС принял 20-й пакет санкций без запрета на морские перевозки нефти из РФ
Ранее Life.ru писал, что входит в пакет санкций против РФ. Туда попали 117 физических и 60 юридических лиц. В чёрный список включены 46 судов, предположительно, перевозящих российскую нефть, а также «ограничены возможности России приобретать танкеры».

BannerImage
Вероника Бакумченко
