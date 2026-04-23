23 апреля, 13:27

ЕС принял 20-й пакет санкций без запрета на морские перевозки нефти из РФ

Обложка © ТАСС/ Алексей Давыдов

Обложка © ТАСС/ Алексей Давыдов

«Долгожданный» 20-й пакет санкций Европейского союза против России принят, но в сильно урезанном виде. Самые жёсткие меры, которые активно лоббировали страны Балтии, в итоговый документ не попали. Заявление об усечённости пакета сделал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

В своём аккаунте в соцсети X он написал, что ЕС должен «перекрыть все краны», включая введение полного запрета на морские перевозки российской нефти. Однако добиться этого в рамках 20-го раунда не удалось.

ЕС утвердил 20-й пакет санкций против России и кредит на €90 млрд для Киева

Ранее Life.ru писал, что входит в пакет санкций против РФ. Туда попали 117 физических и 60 юридических лиц. В чёрный список включены 46 судов, предположительно, перевозящих российскую нефть, а также «ограничены возможности России приобретать танкеры».

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
