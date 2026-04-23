ЕС утвердил 20-й пакет санкций против России и кредит на €90 млрд для Киева

Финансовая поддержка Украины на ближайшие два года в размере 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций против России получили одобрение на министерском уровне в Совете ЕС. По словам председателя Евросовета Антониу Кошты, эти решения обеспечат как военные, так и бюджетные нужды Киева, а также усилят санкционное давление на Москву.

«Сегодня мы продвинулись по обоим направлениям. Разблокировали 90 млрд евро для Украины, обеспечив её военные и бюджетные нужды на 2026–2027 годы. Утвердили 20-й пакет санкций против России», — написал он в соцсети X.

Напомним, что администрация США планирует вернуть в действие санкции против российской нефти, как только исчезнет необходимость в снижении цен на энергоносители на фоне событий вокруг Ирана. Выдача временных лицензий на операции с российской нефтью была вынужденной мерой, чтобы направить сырьё на азиатские НПЗ и сбить цены в Азии и Европе.