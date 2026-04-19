США готовятся возобновить санкции против российской нефти

Администрация США планирует вернуть в действие санкции против российской нефти, как только исчезнет необходимость в снижении цен на энергоносители на фоне событий вокруг Ирана. Об этом в интервью CNN заявил министр энергетики США Крис Райт.

По его словам, выдача временных лицензий на операции с российской нефтью была вынужденной мерой, чтобы направить сырьё на азиатские НПЗ и сбить цены в Азии и Европе. На вопрос, будут ли санкции возобновлены, Райт ответил утвердительно.

Ранее Минфин США несколько раз продлевал разрешение на сделки с нефтью РФ, загруженной на суда до определённых дат. Текущая лицензия действует до 16 мая. В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление незаконно, но Россия адаптируется к любым ограничениям и продолжит экспорт энергоресурсов.