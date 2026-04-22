Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 апреля, 13:14

«Тупиковая линия»: в Совфеде не удивились новому пакету антироссийских санкций от ЕС

Сенатор Долгов назвал тупиковой линию ЕС по ужесточению антироссийских санкций

Обложка © ChatGPT

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов в беседе с Life.ru прокомментировал очередной пакет санкционных ограничений, который готовится ввести ЕС против России. По словам сенатора, введение новых мер ожидаемо и не несёт в себе ничего принципиально нового.

Что касается санкций — ничего нового в этом нет. Очередной пакет? Европа ничего больше не может предложить. Политическое урегулирование на Украине, как видно, им по-прежнему не нужно. Поэтому они продолжают свою антироссийскую линию. Эта линия тупиковая, ничего, кроме вреда, европейцам не принесёт.

Константин Долгов

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике

Сенатор отметил, что российская сторона продолжит обеспечивать свои национальные интересы, реализуя задачи, поставленные президентом. Кремль, подчеркнул Долгов, делает ставку на достижение победы и не придаёт значения публичной активности Брюсселя. Собеседник Life.ru также добавил, что европейские страны, вкладывая средства в антироссийскую политику, отвлекаются от решения накопившихся внутренних проблем.

«Ничего принципиально нового для нас в этой ситуации нет. Продолжим работу по обеспечению российских интересов. Об этом ещё раз сказал наш президент, поэтому чётко реализуем те установки, которые даёт наш Верховный главнокомандующий», — резюмировал Долгов.

ЕК предложила принять 20-й пакет санкций без запрета на перевозку нефти
Ранее сообщалось, что послы стран ЕС одобрили выделение Украине займа на 90 миллиардов евро и согласовали 20-й пакет санкций против России. Новый транш нужен Киеву для покрытия финансовых потребностей в 2026 и 2027 годах.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Комментарии Лайфу
  • Совет Федерации
  • ЕС
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar