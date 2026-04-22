«Тупиковая линия»: в Совфеде не удивились новому пакету антироссийских санкций от ЕС
Обложка © ChatGPT
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов в беседе с Life.ru прокомментировал очередной пакет санкционных ограничений, который готовится ввести ЕС против России. По словам сенатора, введение новых мер ожидаемо и не несёт в себе ничего принципиально нового.
Что касается санкций — ничего нового в этом нет. Очередной пакет? Европа ничего больше не может предложить. Политическое урегулирование на Украине, как видно, им по-прежнему не нужно. Поэтому они продолжают свою антироссийскую линию. Эта линия тупиковая, ничего, кроме вреда, европейцам не принесёт.
Сенатор отметил, что российская сторона продолжит обеспечивать свои национальные интересы, реализуя задачи, поставленные президентом. Кремль, подчеркнул Долгов, делает ставку на достижение победы и не придаёт значения публичной активности Брюсселя. Собеседник Life.ru также добавил, что европейские страны, вкладывая средства в антироссийскую политику, отвлекаются от решения накопившихся внутренних проблем.
«Ничего принципиально нового для нас в этой ситуации нет. Продолжим работу по обеспечению российских интересов. Об этом ещё раз сказал наш президент, поэтому чётко реализуем те установки, которые даёт наш Верховный главнокомандующий», — резюмировал Долгов.
Ранее сообщалось, что послы стран ЕС одобрили выделение Украине займа на 90 миллиардов евро и согласовали 20-й пакет санкций против России. Новый транш нужен Киеву для покрытия финансовых потребностей в 2026 и 2027 годах.
