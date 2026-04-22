Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 апреля, 11:49

Послы ЕС одобрили займ Украине на 90 млрд

Обложка © DALL-E / Life.ru

Послы стран Евросоюза одобрили выделение Украине займа на 90 миллиардов евро и согласовали 20-й пакет санкций против России. О решении сообщили Reuters и представители кипрского председательства в ЕС.

Новый заем нужен Киеву для покрытия финансовых потребностей в 2026 и 2027 годах. Еще в декабре 2025 года лидеры ЕС согласовали общий пакет помощи на 90 миллиардов евро, а в марте подтверждали, что первый транш рассчитывают отправить весной.

До последнего момента процесс тормозили Венгрия и Словакия. Обе страны увязывали свою позицию с остановкой поставок нефти по трубопроводу «Дружба», но после восстановления прокачки сопротивление, по данным Reuters, пошло на спад.

По словам еврокомиссара Валдиса Домбровскиса, если разблокировка пройдет без новых задержек, первый транш Украине могут перечислить в конце мая или начале июня. Сам кредит рассчитан на два года и, как ожидается, покроет около двух третей внешних потребностей Киева.

Одновременно ЕС двинул вперед и 20-й пакет санкций. Reuters пишет, что он нацелен на российский ВПК, «теневой флот», энергетические доходы, а также вводит новые ограничения, связанные с СПГ, ледоколами и обходом санкций через третьи страны.

Марина Фещенко
  • Новости
  • ЕС
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar