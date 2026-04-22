В Болгарии украинский автобус насмерть задавил своих же пассажиров

В Болгарии произошёл смертельный инцидент с автобусом, в котором находились граждане Украины: транспортное средство покатилось и наехало на людей. Об этом сообщило издание Novinite.

Трагедия произошла утром на дороге Бургас — Малко-Тырново, где автобус с пассажирами был вынужден остановиться из-за отсутствия топлива. В салоне находились 37 пассажиров и два водителя. После остановки люди вышли из автобуса и находились позади транспортного средства.

В какой-то момент автобус внезапно начал движение и покатился назад, в сторону людей. В результате наезда погибли два человека, ещё 16 получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения. Причины самопроизвольного движения транспортного средства устанавливаются. Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств происшествия.

Ранее в Краснодаре фиксировалось дорожно-транспортное происшествие с участием вахтового автобуса, в результате которого пострадали пассажиры. 57-летний водитель двигался по улице Северной со стороны Уральской в направлении Школьной и не справился с управлением транспортным средством. После наезда на бордюр автобус опрокинулся, что привело к травмированию людей, находившихся в салоне.