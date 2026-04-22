Два человека пострадали при падении легковушки в Обводный канал в Петербурге

В Адмиралтейском районе Петербурга в ночь на среду произошло ДТП с падением в воду. Легковой автомобиль пробил ограждение набережной и рухнул в Обводный канал, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Спасателям пришлось вызывать спецтехнику. Автокраном поисково-спасательной службы машину извлекли из воды.

В результате происшествия пострадали двое мужчин. Их госпитализировали в лечебное учреждение. Состояние пациентов на данный момент не уточняется.

Ранее Life.ru писал, что в Ленобласти 9 человек пострадали в массовом ДТП на трассе. Авария произошла 20 апреля на участке дороги в сторону Гатчины, где сейчас ведутся ремонтные работы. По предварительным данным, столкновение произошло на 99-м километре трассы. В аварии участвовали легковые автомобили, грузовики и микроавтобус.