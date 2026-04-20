9 человек пострадали в массовом ДТП на трассе в Ленобласти

Девять человек пострадали в массовом ДТП на трассе А-120 в Тосненском районе Ленинградской области. Авария произошла 20 апреля на участке дороги в сторону Гатчины, где сейчас ведутся ремонтные работы.

«В результате ДТП произошло столкновение пяти автомобилей: микроавтобус Mercedes, Sitrak, Renault Logan, DAF, Chery. Предварительно, пострадали 9 человек: двое госпитализированы в ЦРБ г. Тосно, остальные осматриваются на месте», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, столкновение произошло на 99-м километре трассы. В аварии участвовали легковые автомобили, грузовики и микроавтобус.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Специалисты оказывают помощь пострадавшим и устанавливают обстоятельства случившегося.

Из-за дорожных работ движение на участке организовано по реверсивной схеме, что могло повлиять на ситуацию на дороге.

