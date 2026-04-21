Экс-чиновницу, устроившую смертельное ДТП на Садовом кольце, отправили в СИЗО

Суд Москвы вынес решение об аресте в отношении бывшей работницы Россотрудничества Анны Владимировой, которая в нетрезвом виде устроила смертельное ДТП за рулём иномарки. Женщина отправлена в СИЗО сроком до 21 июня. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

«Таганский районный суд города Москвы 21 апреля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Владимировой Анны Константиновны», — сказано в тексте.

Уголовное дело рассматрвиается по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц). Подозреваемой грозит до 15 лет тюремного срока.