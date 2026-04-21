

21 апреля, 09:13

Устроившая смертельное ДТП в Москве чиновница ехала на Mercedes без госномера

Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Пьяная экс-служащая Россотрудничества, которая устроила смертельное ДТП, двигалась по центру Москвы на своём автомобиле марки Mercedes без государственных регистрационных знаков. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Дептранса. В московском МВД уже сообщили о задержании нарушительницы.

«Водитель автомобиля «Мерседес» задержана, в отношении неё следствием УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц)», — поделились в пресс-службе ведомства.

Жертве массового ДТП из-за пьяной экс-служащей Россотрудничества оторвало голову
Напомним, 30-летняя экс-служащая Россотрудничества устроила страшную аварию в центре Москвы, в результате чего погибли двое человек, ещё несколько получили травмы. Сначала нарушительница за рулём Mercedes сбила мужчину на электровелосипеде, затем врезалась в припаркованную машину, после чего — в ограждение и ещё в пять автомобилей. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Татьяна Миссуми
