Экс-служащей Россотрудничества грозит до 15 лет колонии за ДТП в центре Москве

Пьяной водительнице, устроившей массовое ДТП в центре Москвы на улице Садовой-Черногрязской, грозит до 15 лет лишения свободы. В аварии погибли два человека, ещё двое пострадали. Об этом сообщили в столичном управлении МВД.

Пьяной виновнице смертельного ДТП в центре Москвы грозит до 15 лет колонии.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлёкшем смерть двух человек. Она задержана. Максимальное наказание — от 8 до 15 лет колонии плюс запрет заниматься определённой деятельностью до трёх лет.

Напомним, что женщина за рулём Mercedes сбила мужчину на электровелосипеде, затем врезалась в припаркованную машину, после чего — в ограждение и ещё в пять автомобилей. Погибли велосипедист и пассажирка одной из машин. Двое пострадавших обратились за медпомощью. Предположительно, за рулём находилась 29-летняя Анна В., экс-служащая Россотрудничества.