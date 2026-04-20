В Ленобласти уже 13 пострадавших: фура без тормозов устроила массовое ДТП
Фото © Telegram / Полиция Петербурга
Число пострадавших в массовом ДТП в Тосненском районе Ленобласти выросло до 13. Один человек находится в тяжёлом состоянии, сообщает телеграм-канал «Петербургская полиция».
Авария произошла утром 20 апреля на 97-м километре трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо». По предварительным данным, грузовик Shacman, ехавший от Отрадного в сторону Гатчины, «собрал» столкновение сразу с четырьмя машинами.
В цепочку ДТП попали микроавтобус развозки Mercedes Sprinter, Chery Tiggo, грузовик DAF с прицепом и Renault Logan. После удара на месте начали работать следователи и оперативные службы. Со слов водителя Shacman, у машины отказали тормоза. Сейчас полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
