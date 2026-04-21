21 апреля, 07:41

Экс-служащая Россотрудничества устроила ДТП в центре Москвы с двумя погибшими

Обложка © Life.ru

В центре Москвы произошло крупное ДТП с двумя погибшими. По данным Baza, авария произошла на улице Садовая-Черногрязская.

В центре Москвы произошло ДТП с двумя погибшими.

Предположительно, за рулём находилась 29-летняя Анна В., экс-служащая Россотрудничества.

По имеющейся информации, автомобиль «Мерседес» сначала выехал на тротуар и сбил электровелосипед, после чего врезался в зону дорожных работ. Затем машина задела несколько автомобилей, перевернулась и оказалась на встречной полосе.

Очевидцы отмечают, что иномарка двигалась с высокой скоростью. В результате происшествия погибли водитель «Митсубиси» и велосипедист. Ещё несколько человек получили травмы.

По факту аварии начата проверка, её проводит Московская прокуратура.

В Ленобласти уже 13 пострадавших: фура без тормозов устроила массовое ДТП

Ранее Life.ru рассказывал, что в Курской области произошла авария, в ходе которой пострадали шесть человек, включая троих детей. По информации МВД, автомобиль Toyota RAV4, за рулём которого находилась женщина 1972 года рождения, двигался из Льгова в сторону Курска, а навстречу ехал ВАЗ-21099, которым управлял водитель 2008 года рождения.

