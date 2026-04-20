В ДТП под Курском пострадали шесть человек, включая троих детей

Шесть человек, из которых трое – дети, пострадали в жёстком лобовом столкновении на трассе Курск-Льгов – Рыльск. Авария произошла вечером 19 апреля, около 19:40, на 64-м километре дороги.

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Курской области.

Судя по данным МВД, Toyota RAV4 под управлением женщины-водителя 1972 года рождения направлялась со стороны Льгова в направлении Курска и столкнулась со встречным ВАЗ-21099 под управлением водителя 2008 года рождения.

В результате 13-летняя девочка и 16-летний парень из иномарки, а также двое 15-летних несовершеннолетних и 18- и 19-летние юноши из отечественного авто получили травмы и были госпитализированы. Насколько серьёзны повреждения, в полиции не уточнили.

Проводится проверка, в результате которой будет установлен виновник аварии – водитель иномарки или отечественной «классики».

