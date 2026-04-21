Жертве массового ДТП из-за пьяной экс-служащей Россотрудничества оторвало голову

Экс-служащая Россотрудничества, устроившая массовую смертельную аварию на улице Садовая-Черногрязская в центре Москвы, села за руль будучи пьяной. Об этом сообщает Baza.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что 29-летняя женщина за рулём «Мерседеса» двигалась на высокой скорости. В этот момент женщина за рулём была пьяной.

В результате происшествия погибли два человека, одному из которых оторвало голову во время аварии. Ещё двое обратились за медицинской помощью. Виновница ДТП выжила и была задержана после случившегося. Обстоятельства аварии продолжают выяснять.

Ранее Life.ru рассказывал, что экс-служащая Россотрудничества устроила ужасную аварию в центре Москвы, в результате чего погибли двое человек, ещё несколько получили травмы. Девушка за рулём Mercedes сбила мужчину на электровелосипеде, затем врезалась в припаркованную машину, после чего — в ограждение и ещё в пять автомобилей. Теперь ей грозит до 15 лет тюремного заключения.