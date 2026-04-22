В Краснодаре перевернулся вахтовый автобус, пострадали шесть человек
Обложка © Kub Mash
В Краснодаре произошло ДТП с участием вахтового автобуса. По данным полиции, 57-летний водитель ехал по улице Северной со стороны Уральской в сторону Школьной, не справился с управлением, наехал на бордюр и после этого автобус опрокинулся. Пострадали шесть человек.
Видео © Kub Mash
На месте работают сотрудники полиции. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. О состоянии пострадавших не сообщается.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.